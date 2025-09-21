Tudor prosegue la lamentela a Mediaset | Noi 3 partite in 7 giorni il Napoli in 9! Ti cambia la vita La stagione è lunga ma…

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, prosegue le sue lamentele sul calendario dopo il pareggio rimediato contro l’Hellas Verona. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il tecnico della Juve, Igor Tudor, ha parlato così dopo il pari contro l’Hellas Verona, lamentandosi per il calendario e le differenze rispetto ai giorni di riposo concessi al Napoli (altra pretendente allo scudetto insieme all’ Inter ). JUVE MENO BRILLANTE – «Perché si è giocato la terza in sette giorni, invece Napoli fa in nove giorni la terza. Prima ho parlato anche alla Lega, così che ora andiamo là e diciamole tutte, però voglio dire non sono scuse perché noi non abbiamo fatto una grande gara, c’è la stanchezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

