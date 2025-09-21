L’arte di lamentarsi è un esercizio pericoloso. Concede una via d’uscita apparentemente facile e sicura da una delusione sportiva, spesso raccoglie applausi dagli amici e un’alzata di spalle dei nemici e, soprattutto, non costa nulla. Solo che, ripetuta all’infinito e moltiplicata per dieci, cento e mille finisce con il far perdere di vista il vero punto centrale delle questioni e alla lunga è dannosa. Igor Tudor in questo avvio di stagione ha dimostrato di saper dare un’anima alla sua Juventus, ma anche di essere cultore dell’arte del lamento in maniera sospetta. Due volte il campo ha restituito ai bianconeri un risultato non gradito, due volte il tecnico croato ha vestito i panni dell’infuriato: contro gli arbitri, il Var, chi scrive le pagelle sui giornali e chi compila i calendari dei campionati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tudor e gli altri allenatori, l’arte del lamento che diventa alibi