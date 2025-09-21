Tudor bocciato dai giornali dopo Verona Juve | Questa cosa non è accettabile La pagella dell’allenatore è una sentenza

Tudor bocciato dai giornali dopo Verona Juve: il voto e la pagella del mister bianconero dopo il pareggio. La prestazione della Juventus nel match contro il Verona è stata amara, e le pagelle di Tuttosport non risparmiano nessuno, neanche il tecnico Igor Tudor. L’allenatore croato ha ricevuto un voto ampiamente insufficiente, 5.5, e l’analisi del quotidiano torinese è un duro attacco al suo operato. L’opinione del giornale è chiara: le “sventure” arbitrali e la direzione di gara di Rapuano e del Var non sono un alibi per una squadra che non ha saputo imporre il suo gioco e che ha faticato a creare occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor bocciato giornali dopoTudor è una furia dopo Verona Juve e fa bene a esserlo: i quotidiani sono dalla sua parte ma non solo… I vertici arbitrali hanno giudicato così la prova di Rapuano - Tudor, allenatore della Juve, attacca duramente l’arbitraggio dopo il pareggio col Verona: la sua furia è condivisa dai quotidiani Una partita difficile, un pareggio amaro e un arbitraggio che ha fatt ... Secondo juventusnews24.com

