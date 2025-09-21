Tudor a Mediaset rincara la dose | Noi 3 partite in 7 giorni il Napoli in 9! Ti cambia la vita sono tanti punti in un anno… Vediamo se c’è uguaglianza per tutti

Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato a Mediaset dopo il pareggio con il Verona e i due torti arbitrali subiti dai bianconeri. A Mediaset, Igor Tudor ha parlato così dopo Verona Juve, rincarando la dose dopo i torti arbitrali subiti dai bianconeri. MOVIOLA VERONA JUVE: GLI EPISODI DUBBI DEL MATCH JUVE MENO BRILLANTE – «Perché si è giocato la terza in sette giorni, invece Napoli fa in nove giorni la terza. Prima ho parlato anche alla Lega, così che ora andiamo là e diciamole tutte, però voglio dire non sono scuse perché noi non abbiamo fatto una grande gara, c’è la stanchezza. Però le cose vanno dette. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

