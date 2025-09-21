TS – Nella ripresa abbiamo saputo fare la differenza
2025-09-21 21:11:00 Torino, l'ultimo titolo di Tuttosport: FIRENZE – Il Como di Cesc Fabregas vince nei minuti di recupero per 2-1 a casa della Fiorentina. Le parole dell'allenatore dei lariani nel post-partita: " Non abbiamo iniziato bene la partita subendo un gol e l'iniziativa degli avversari. Poi è subentrato un po' di nervosismo per lo svantaggio, ma ci siamo risistemati, abbiamo preso l'iniziativa e nel secondo tempo abbiamo pareggiato, alla fine volevamo portare a casa i tre punti e abbiamo meritato il gol – aggiunge – Il merito di questi risultati è della società, io metto i giocatori in campo, ma sono loro che fanno la differenza.
Juric dopo il pari contro il Pisa: “Dispiace per i ragazzi, nella ripresa abbiamo creato il mondo”
Juric dopo il Pisa: “Nella ripresa abbiamo creato il mondo. Zalewski? Deve migliorare nella fase difensiva”
L’analisi di Passarini sulla vittoria esterna. "Il Tolentino nel primo tempo ha concesso qualcosa. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia e si è visto in campo»
TS – Non sono spaventato Ecco come possiamo battere il Psg; TS – Stiamo creando un gruppo solido l’anno scorso non c’era E sulla difesa….