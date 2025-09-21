TS – Nella ripresa abbiamo saputo fare la differenza

2025-09-21 21:11:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: FIRENZE – Il Como di Cesc Fabregas vince nei minuti di recupero per 2-1 a casa della Fiorentina. Le parole dell’allenatore dei lariani nel post-partita: “ Non abbiamo iniziato bene la partita subendo un gol e l’iniziativa degli avversari. Poi è subentrato un po’ di nervosismo per lo svantaggio, ma ci siamo risistemati, abbiamo preso l’iniziativa e nel secondo tempo abbiamo pareggiato, alla fine volevamo portare a casa i tre punti e abbiamo meritato il gol – aggiunge – Il merito di questi risultati è della società, io metto i giocatori in campo, ma sono loro che fanno la differenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

