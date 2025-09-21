Trump | Ue non compri greggio da Russia

5.07 Trump ha rinnovato la richiesta ai Paesi europei di "smettere di acquistare petrolio" dalla Russia. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui durante una cena a Mount Vernon in Virginia,Trump ha affermato: "Gli europei stanno comprando petrolio dalla Russia, cosa che non dovrebbe succedere".Giovedì dopo l'in contro con il premier britannico Starmer,Trump ha dichiarato di essere disposto ad aumentare la pressione economica su Mosca "ma non quando le persone per cuimi batto-ha detto-acquistano petrolio dalla Russia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Trump attacca Putin e Xi: "Nato imponga dazi a Cina dal 50 al 100% per finire guerra, Ue non compri più petrolio russo; fate come dico io"

Primo ricatto di Trump all'Europa: "Comprate più gas e petrolio americano o vi colpiremo con i…; Trump minaccia l'Ue di dazi se non compra petrolio e gas americani

L'Ue non vuole cedere all'ultimatum di Trump sul greggio russo né sui dazi alla Cina - Il diciannovesimo pacchetto di sanzioni che la Commissione di Ursula von der Leyen dovrebbe presentare agli stati membri nelle prossime ore assomiglia a quello precedente. ilfoglio.it scrive

Turchia, Ungheria e Slovacchia: i migliori clienti di Putin - Trump chiede che i Paesi della Nato interrompano gli acquisti di petrolio da Mosca. Lo riporta repubblica.it