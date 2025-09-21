Trump spietato contro Biden gli insulti alla cena privata prima dei funerali di Charlie Kirk | È sempre stato un figlio di p**tana – Il video

«È sempre stato un brutto figlio di p**tana ». Così Donald Trump si è riferito a Joe Biden, nel corso di una cena privata a Washington D.C. nella serata di sabato 20 settembre. Durante un discorso, pronunciato mentre indossava un elegantissimo smoking, il presidente americano ha definito il suo predecessore una persona «stupida» e «cattiva», insultandolo apertamente. «Biden è sempre stato un tipo cattivo, ma mai intelligente. Torniamo indietro di 30, 40 anni, ed è uno stupido», ha detto Trump, secondo quanto riportato da diversi media americani, fra cui il Daily Beast. Le parole di Trump alla cena del Cornerstone Institute. 🔗 Leggi su Open.online