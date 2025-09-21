Trump spietato contro Biden gli insulti alla cena privata prima dei funerali di Charlie Kirk | È sempre stato un figlio di p**tana – Il video
«È sempre stato un brutto figlio di p**tana ». Così Donald Trump si è riferito a Joe Biden, nel corso di una cena privata a Washington D.C. nella serata di sabato 20 settembre. Durante un discorso, pronunciato mentre indossava un elegantissimo smoking, il presidente americano ha definito il suo predecessore una persona «stupida» e «cattiva», insultandolo apertamente. «Biden è sempre stato un tipo cattivo, ma mai intelligente. Torniamo indietro di 30, 40 anni, ed è uno stupido», ha detto Trump, secondo quanto riportato da diversi media americani, fra cui il Daily Beast. Le parole di Trump alla cena del Cornerstone Institute. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - spietato
Dopo Jimmy Kimmel, Donald Trump ha messo nel mirino il suo nuovo nemico pubblico numero uno: Whoopi Goldberg. E, in particolare, il suo popolarissimo programma “The View” in cui Goldberg si confronta con altre donne di attualità, politica, cultura, diritti. - facebook.com Vai su Facebook
Esprimo profondo cordoglio per la morte di Charlie Kirk, vittima di un brutale atto di odio politico. Dopo i recenti attentati contro Donald Trump, questo nuovo episodio conferma un clima sempre più preoccupante per la democrazia americana. - X Vai su X
Trump spietato contro Biden, gli insulti alla cena privata prima dei funerali di Charlie Kirk: «È sempre stato un figlio di p**tana» - Il video; Trump, il presidente tiranno; La legge Hillbilly di Vance lo spietato.
Trump: "Biden meschino e stupido" - Poi se la prende anche con il capo della Federal Reserve Powell e torna a dirsi deluso da Putin ... Riporta msn.com
Melania Trump minaccia causa da un miliardo contro Hunter Biden per le accuse su Epstein. Lui: «Non mi scuserò» - Una lettera legale dal tono elegante ma affilato come una lama, condito da cifre da capogiro. Come scrive ilgazzettino.it