Trump richiama la procuratrice generale | Perseguire i miei nemici Il leader dei democratici | Percorso verso la dittatura

Donald Trump ha avviato un “percorso verso la dittatura “. A sostenerlo è il leader dei democratici Usa al Senato Chuck Schumer. Intervenuto in un talk show della Cnn, ha accusato il presidente americano di avere esercitato pressioni pubbliche sul dipartimento di Giustizia, con la richiesta di provvedimenti contro i suoi nemici politici. “Questa è la strada verso la dittatura. È quello che fanno le dittature. È davvero molto, molto spaventoso e dannoso per la nostra repubblica”, ha detto Schumer. “Penso che sia una vera minaccia per la democrazia. Il dipartimento di Giustizia è sempre stato un servizio civile molto, molto forte, indipendentemente da chi fosse in carica, un democratico o un repubblicano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump richiama la procuratrice generale: “Perseguire i miei nemici”. Il leader dei democratici: “Percorso verso la dittatura”

L’asimmetria tra il potere di mercato e l’afasia della politica ha raggiunto un punto critico nei primi otto mesi della seconda amministrazione Trump. La sua retorica, oscillante e opaca, richiama il Kraus di “Ben venga il caos, perché l’ordine non ha funzionato”. - facebook.com Vai su Facebook

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS ancora record, settimana in rialzo #Trump chiama Xi: continuano i negoziati su TikTok #Apple: code per comprare gli iPhone17 #Bannon vuole Bessent a capo sia del Tesoro sia della Fed Caso #Ki - X Vai su X

Matt Gaetz rinuncia, alla Giustizia Trump chiama Pam Bondi; Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci; Trump: “I vandali di Tesla sono tutti terroristi”. L’azienda richiama dal mercato 46mila Cybertruck.

Trump silura il procuratore Siebert: «L'ho licenziato». Non voleva procedere contro due «nemici» del presidente - Solo poche ore prima del suo addio, il presidente aveva detto a dei giornalisti nello Studio Ovale di volere la sua rimozione ... Lo riporta msn.com

Poco aggressiva. Trump critica la sua ministra della Giustizia, poi nomina la sua avvocata in Virginia - Il presidente ha sostituito il procuratore che aveva rifiutato di incriminare la procuratrice generale di New York Letitia James e l’ex direttore ... Lo riporta huffingtonpost.it