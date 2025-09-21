Donald Trump e il mondo Maga riuniti per l'addio a Charlie Kirk in Arizona. Migliaia di persone si sono raccolte già da prima dell'alba di domenica per assicurarsi un posto allo stadio State Farm Stadium di Glendale, vicino Phoenix, il luogo dei funerali. Secondo la polizia potrebbero provare a partecipare oltre 200mila persone, numero che supera la capienza dello stadio, che è di circa 63mila posti. Un'affluenza che ha richiesto misure di sicurezza rigide, con un dispiegamento di agenti simile a quello di eventi come il Super Bowl. Tanto più che Trump non è l'unica presenza di spicco. Ci sono anche il vice presidente Usa JD Vance, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il ministro della Sanità Robert F. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump rende omaggio a Charlie Kirk, in migliaia per l'addio in Arizona