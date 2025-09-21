Trump rende omaggio a Charlie Kirk in migliaia per l' addio in Arizona

Iltempo.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e il mondo Maga riuniti per l'addio a Charlie Kirk in Arizona. Migliaia di persone si sono raccolte già da prima dell'alba di domenica per assicurarsi un posto allo stadio State Farm Stadium di Glendale, vicino Phoenix, il luogo dei funerali. Secondo la polizia potrebbero provare a partecipare oltre 200mila persone, numero che supera la capienza dello stadio, che è di circa 63mila posti. Un'affluenza che ha richiesto misure di sicurezza rigide, con un dispiegamento di agenti simile a quello di eventi come il Super Bowl. Tanto più che Trump non è l'unica presenza di spicco. Ci sono anche il vice presidente Usa JD Vance, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il ministro della Sanità Robert F. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump rende omaggio a charlie kirk in migliaia per l addio in arizona

© Iltempo.it - Trump rende omaggio a Charlie Kirk, in migliaia per l'addio in Arizona

In questa notizia si parla di: trump - rende

Trump e le politiche dei dazi: così non si esce dal capitalismo, ma lo si rende, se mai è possibile, ancora più doloroso

Trump: Grate a confine Messico ridipinte di nero? Previene ruggine e rende acciaio caldissimo – Il video

Sconfitta per Trump, un giudice blocca le espulsioni di venezuelani | La criptovaluta rende 5 miliardi di dollari alla famiglia del presidente

Trump alla restaurazione di san Kirk, genealogia di una vendetta; DIRETTA - Duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk. Trump Alla famiglia il mio amore; Trump rende omaggio a Charlie Kirk e annuncia nuove misure per contrastare la criminalità nelle città governate dai Democratici..

trump rende omaggio charlieTrump rende omaggio a Charlie Kirk, in migliaia per l'addio in Arizona - Donald Trump e il mondo Maga riuniti per l'addio a Charlie Kirk in Arizona. Come scrive iltempo.it

trump rende omaggio charlieL'America Maga si raduna in Arizona con Trump per Kirk - La cerimonia per l'attivista conservatore ucciso si terrà allo State Farm Stadium di Glendale. Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Rende Omaggio Charlie