Gli Stati Uniti non resteranno a guardare di fronte a nuove pressioni esercitate dalla Russia sulla Polonia. A ribadirlo è stato Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di imbarcarsi per il funerale di Charlie Kirk. Le parole del presidente – riportate dall'agenzia Bloomberg – risuonano come un avvertimento diretto a Mosca e, al tempo stesso, come un segnale di rassicurazione per Varsavia e per l'intero fronte orientale della NATO. Trump e la linea sulla sicurezza europea. Trump ha voluto sottolineare che gli Stati Uniti rimangono determinati a difendere i Paesi alleati, soprattutto quelli più esposti a potenziali azioni ostili da parte della Russia.

Trump pronto ad aiutare la Polonia se la Russia continuerà ad aumentare la pressione