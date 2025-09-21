Trump-Musk stretta di mano alla cerimonia per Charlie Kirk

(Adnkronos) – Donald Trump e Elon Musk, pace fatta? Il presidente degli Stati Uniti e il magnate, numero 1 di Tesla e SpaceX, si stringono la mano nello stadio di Glendale, in Arizona, durante i funerali di Charlie Kirk. Alla cerimonia in ricordo dell'attivista 31enne, ucciso il 10 settembre nel campus della Utah Valley University, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - musk

Musk riaccende lo scontro con Trump: «La legge di bilancio? Folle e distruttiva, cancella posti di lavoro e danneggerà gli Usa»

Trump:è triste vedere tracollo di Musk

Trump: bene se Musk acquista TikTok

Le esequie di Charlie Kirk hanno riunito, almeno per un giorno, Donald Trump ed Elon Musk. #CharlieKirk @RSIInfo_ https://x.com/RapidResponse47/status/1969870768201777180/video/1… - X Vai su X

Musk importa nell'amministrazione Trump il modello della motosega di Milei L'incarico a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) degli Stati Uniti è ispirato al lavoro dell'economista Federico Sturzenegger, ministro della Desregulación in Arge - facebook.com Vai su Facebook

Funerali Kirk, la stretta di mano tra Musk e Trump; Trump e Musk, incontro e pace fatta? Il video al funerale di Charlie Kirk; Duecentomila ai funerali di Kirk, appello a portare avanti la sua eredità - Trump e Musk tornano a parlarsi durante la commemorazione di Kirk.

Trump-Musk, stretta di mano alla cerimonia per Charlie Kirk - Il presidente degli Stati Uniti e il magnate, numero 1 di Tesla e SpaceX, si stringono la mano nello stadio di Glendale, in Arizona, durante i funer ... Scrive msn.com

Putin e quella stretta di mano dominante (su Trump) - Roma, 15 agosto 2025 – Nella simbologia dello storico summit tra i due leader in Alaska, anche la stretta di mano può assumere un significato politico. Riporta quotidiano.net