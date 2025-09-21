Trump in Uk | il Regno Unito vuol tornare alla gloria dei vecchi tempi attraverso la colonizzazione digitale
Ormai le serie hanno sostituito la realtà, gli occidentali le consumano come caramelle o meglio, dato l’invecchiamento della popolazione, come cardio aspirine. L’ultima puntata si è svolta tra il castello di Windsor e Chequers, la ‘casa in campagna’ del primo ministro britannico. Ospite d’onore Donald Trump e il suo seguito di tecnotitani con in tasca la penna per firmare contratti vantaggiosi e il libretto d’assegni per ‘investire’ nel Regno di Sua Maestà. Nonostante la cena di super gala nella sala da pranzo di Windsor e le acrobazie di piloti e paracadutisti britannici a Chequers, la visita non ha destato molto interesse nella popolazione delle isole britanniche, più invece all’estero dove la pompa della corona e le tiare di principesse e regine attirano sempre l’attenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
