Trump guarda Putin lancia l' escalation

Correva l'anno 1961. I consiglieri del giovane e inesperto presidente Kennedy cercarono invano di convincerlo a non incontrare a quattr'occhi Nikita Kruscev: è una vecchia volpe, gli spiegarono, ti venderà un sacco di fumo, ma vuole vederti solo per leggerti negli occhi e capire quali e quanti rischi sei disposto a correre nel braccio di ferro con il Cremlino. Non ci fu niente da fare: JFK volle e ottenne il faccia a faccia, che si svolse a Vienna a inizio maggio. Il leader sovietico, che era sopravvissuto alle purghe di Stalin e aveva liquidato avversari interni del calibro di Berija, credette di capire che Kennedy fosse non solo inesperto ma anche molle e decise di lanciare un'azzardata operazione che per poco non innescò la terza guerra mondiale: schierò a Cuba, a cento miglia dalla Florida, batterie di missili con testata atomica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

