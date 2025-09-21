Trump fra aspirazioni monarchiche e dittatoriali

21 set 2025

“Riusciamo a capire la differenza fra un re e un presidente?” Questa la domanda poco retorica della giudice liberal della Corte Suprema Sonia Sotomayor durante un incontro sull’educazione civica a New York organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della New York University. La giudice ha continuato spiegando che una chiara comprensione della differenza permetterebbe agli americani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

