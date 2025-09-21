Trump fra aspirazioni monarchiche e dittatoriali
“Riusciamo a capire la differenza fra un re e un presidente?” Questa la domanda poco retorica della giudice liberal della Corte Suprema Sonia Sotomayor durante un incontro sull’educazione civica a New York organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della New York University. La giudice ha continuato spiegando che una chiara comprensione della differenza permetterebbe agli americani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: trump - aspirazioni
Il primo effetto negativo dell’attacco israeliano inciderà sulle aspirazioni di Trump di estendere gli Accordi di Abramo ad altri paesi del Golfo. Questa prospettiva, già messa in crisi dal genocidio israeliano a Gaza, appare ora ancor più remota. 26/ - X Vai su X
GLOBAL SUMUD FLOTTILLA. Flotta di pace verso Gaza. Cibo e solidarietà verso il popolo palestinese che il governo israeliano e il suo principale alleato, gli Usa di Trump, vogliono cacciare dalla loro terra. Nell'ignavia dei governi europei. Al Trotter un piccol - facebook.com Vai su Facebook
Trump, fra aspirazioni monarchiche e dittatoriali; Belluno: Francesco Jori presenta “Andemo in Merica”, storia dell’emigrazione veneta e friulana; Apre il Salone Nautico di Genova, il più importante evento europeo dedicato alla nautica.
Le aspirazioni monarchiche e dittatoriali di Donald Trump smascherate dalla giudice Sotomayor (D. Maceri) - ” Questa la domanda poco retorica della giudice liberal della Corte Suprema Sonia Sotomayor durante un incontro sull’educazione civica a New ... Riporta farodiroma.it