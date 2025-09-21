Trump | escalation russa?Aiuterò Polonia

18.30 Il presidente Usa Donald Trump ha detto di essere pronto a difendere Polonia e Stati Baltici nell'eventualità di una escalation da parte della Russia. "Sì, lo farei. Lo farei", ha risposto Trump ai giornalisti parlando prima di partire per l'Arizona, dove parteciperà ai funerali di Charlie Kirk. Trump ha definito poi "orribile" la guerra tra Russia e Ucraina, accusando i leader dei due Paesi di covare "odio" "Dobbiamo risolvere questa situazione. Ma la cosa più importante è che parlerò all'Onu e spero di fare un buon lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it