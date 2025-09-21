Trump contro i mulini a vento come l' energia eolica è diventata il suo più grande incubo
Donald Trump odia il vento. Ma la sua avversione alle pale eoliche ha ben poco a che fare con una visione politica contraria alla transizione energetica. 🔗 Leggi su Wired.it
Ci rendiamo conto del delirio delle affermazioni durante la riunione del gabinetto Trump? RFK Jr sostiene che i mulini a vento stanno "sterminando la popolazione di balene" nell'Atlantico.
'Per Putin l'escalation militare è la strada migliore, Trump non agirà' #ANSA
Perché Trump odia l'energia eolica? La transizione energetica non c'entra; I mulini a vento, l’ultima fobia delle ultradestre; Re Trump contro i mulini a vento.
Trump contro i mulini a vento, come l'energia eolica è diventata il suo più grande incubo - Da dove arriva la battaglia di Trump contro le pale eoliche La battaglia di Trump contro l’eolico affonda le sue radici nel lontano 2013, molto prima che diventasse – a sorpresa – presidente per la ... Secondo wired.it
Re Trump contro i mulini a vento - Quelle che proprio Trump non sopporta sono le pale eoliche: solo dieci giorni fa, il suo Bureau of Ocean Energy Management ha bloccato la costruzione di Revolution Wind, un grande parco eolico ... Si legge su repubblica.it