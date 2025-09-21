Trump attacca Kimmel | Terribile lo hanno sospeso per mancanza di talento
(LaPresse) – Donald Trump nega pressioni su ABC per lo stop al ‘ Jimmy Kimmel Live ’ e rilancia le critiche al conduttore. “Lo ha sospeso il suo talento. Guardate gli ascolti, era terribile”, ha detto ai giornalisti. “ABC ha perso milioni con lui”, ha aggiunto il presidente americano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - attacca
Trump attacca sentenza contro dazi, invoca Corte suprema
Musk-Trump, è di nuovo scontro. Il miliardario attacca: "La nuova legge di bilancio è folle e distruttiva"
Musk attacca il piano fiscale di Trump: “Distruggerà milioni di posti di lavoro, è un suicidio politico per i Repubblicani”
Trump attacca il famoso Letterman: le accuse al vetriolo - X Vai su X
Trump attacca David Letterman: "Sta uno schifo, è un perdente". Da Jon Stewart a Jay Leno, da Stephen Colbert a Seth Meyers a Jimmy Fallon e lo stesso Letterman: tanti comici e conduttori scendono in campo in difesa di Jimmy Kimmel. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump attacca Kimmel: “Terribile, lo hanno sospeso per mancanza di talento”; Trump all’attacco: “Deluso da Putin. Kimmel? Terribile, con lui Abc ha perso milioni”; Trump usa la libertà d’espressione come pretesto per la censura - Pierre Haski.
Trump attacca Kimmel: “Terribile, lo hanno sospeso per mancanza di talento” - Donald Trump nega pressioni su ABC per lo stop al ‘Jimmy Kimmel Live’ e rilancia le critiche al conduttore. Da stream24.ilsole24ore.com
Trump esulta per lo stop a Jimmy Kimmel: «Nessun talento, congratulazioni all’Abc» - La decisione dell’emittente arriva dopo pressioni politiche e commerciali, mentre cresce la polemica sul rischio censura ... Si legge su ilsole24ore.com