Trump attacca Kimmel | Terribile lo hanno sospeso per mancanza di talento

(LaPresse) – Donald Trump nega pressioni su ABC per lo stop al ' Jimmy Kimmel Live ' e rilancia le critiche al conduttore. "Lo ha sospeso il suo talento. Guardate gli ascolti, era terribile", ha detto ai giornalisti. "ABC ha perso milioni con lui", ha aggiunto il presidente americano.

