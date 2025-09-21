Trump attacca Kimmel | Terribile lo hanno sospeso per mancanza di talento

21 set 2025

(LaPresse) – Donald Trump nega pressioni su ABC per lo stop al ‘ Jimmy Kimmel Live ’ e rilancia le critiche al conduttore. “Lo ha sospeso il suo talento. Guardate gli ascolti, era terribile”, ha detto ai giornalisti. “ABC ha perso milioni con lui”, ha aggiunto il presidente americano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

