Trump alza il tiro su Putin e sull’Europa | Sono molto deluso da lui Stop al petrolio russo così finisce la guerra

«Sono molto deluso da Vladimir Putin. Muoiono tra le 5.000 e le 7.000 persone a settimana senza alcuna ragione». Nel corso di una cena a Mount Vernon, vicino Washington, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a insistere sulla leva energetica come via per chiudere il conflitto in Ucraina, sostenendo che un ulteriore calo del prezzo del petrolio accelererebbe la fine della guerra.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump alza il tiro su Putin e sull’Europa: “Sono molto deluso da lui. Stop al petrolio russo, così finisce la guerra”

In questa notizia si parla di: trump - alza

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.

Trump alza la pressione: “I dazi entreranno in vigore il 1° agosto, basta proroghe”

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy ed i nostro rinnovato impegno per il Fatto in Italia.

Gli anchorman americani contro la “palese censura” della Casa Bianca. Trump alza il livello dello scontro e attacca Jimmy Fallon e Seth Meyers - facebook.com Vai su Facebook

Gli anchorman americani contro la “palese censura” della Casa Bianca. Trump alza il livello dello scontro e attacca Jimmy Fallon e Seth Meyers - X Vai su X

«Succederà qualcosa, vedrete»: Trump alza il tiro e minaccia Putin; Putin alza il tiro | Alcuni leader europei attesi a Washington per discutere di Ucraina; “La Nato è in guerra con la Russia”: Mosca alza il tiro, Trump si propone come mediatore.

Trump alza il tiro su Putin e sull’Europa: “Sono molto deluso da lui. Stop al petrolio russo, così finisce la guerra” - 000 persone a settimana senza alcuna ragione». Come scrive gazzettadelsud.it

>>>ANSA/Nuove sanzioni Ue a Putin,'chiudere i rubinetti del gas' - La Commissione Europea, sull'onda anche delle pressioni ricevute da Donald Trump, ha alzato il tiro e ha presentato alle capitali - Segnala ansa.it