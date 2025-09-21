Trump alza i toni | Non consentiremo all' Europa di comprare petrolio russo
Il presidente americano Donald Trump continua il suo pressing sull'Europa e ancora una volta ribadisce il suo invito a "smettere di acquistare petrolio" dalla Russia. Lo ritiene infatti uno dei mezzi più importanti per fare pressione sul presidente russo Putin e convincerlo a parlare seriamente. 🔗 Leggi su Today.it
Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.
Trump alza la pressione: “I dazi entreranno in vigore il 1° agosto, basta proroghe”
Gli anchorman americani contro la "palese censura" della Casa Bianca. Trump alza il livello dello scontro e attacca Jimmy Fallon e Seth Meyers
Trump alza i toni: "Novemila migranti a Guantanamo" - Donald Trump è andato ieri mattina ad ispezionarli personalmente, ansioso di ricevere il 14 giugno il suo regalo di compleanno: una ... Si legge su quotidiano.net
Patriot a Kiev, Trump: «Li comprerà la Nato» e alza i toni con Mosca - 2021, sembra aderire più strettamente alle regole da lui imparate nella precedente vita da mattatore d’un reality show: ... Segnala corriere.it