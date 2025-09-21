Trump | Aiuteremo la Polonia in caso di escalation russa Mosca | Putin aperto alla pace in Ucraina ma è l’Ue che vuole far continuare la guerra

«Gli Stati Uniti aiuteranno a difendere la Polonia se la Russia continua ad aumentare la pressione». Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il funerale di Charlie Kirk, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Zelensky vedrà Trump la prossima settimana all’assemblea Onu. Il presidente ucraino vuole spingere per ulteriori sanzioni ma il tycoon glissa lanciando la palla a Bruxelles: «Presto non consentiremo alla Ue l’acquisto di petrolio russo». «Il Regno Unito è uno dei primi sostenitori di questa guerra». «Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l’intera questione ucraina a una conclusione pacifica», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Tass. 🔗 Leggi su Open.online