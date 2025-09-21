Truffano coppia di anziani Scattano i posti di blocco Ma la fuga è agevolata

Le truffe e la beffa. Le prime sono quelle tentate nella giornata di venerdì ai danni di decine di anziani della Garfagnana e della Media Valle. La seconda è quella che ha permesso ad alcuni di questi truffatori di dileguarsi grazie alle segnalazioni inconsapevoli di diversi automobilisti che ''sfanalando'' la presenza di posti di blocco lungo le strade hanno consentito, appunto, a chi aveva appena perpretato una truffa (ancora da quantificare economicamente) di allontanarsi senza finire nelle maglie delle reti gettate dai carabinieri. Ma andiamo con ordine. Venerdì sono state decine le telefonate ricevute da altrettante persone anziane della zona.

