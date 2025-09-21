Truffa il fratello disabile | la donazione era fasulla

Albavilla (Como) – Ha convito il fratello che avrebbe ricevuto dalla madre una consistente donazione, salvo poi raggirarlo e sottrargli 44mila franchi. È l’accusa che ha portato ora a processo Ivano Mitidieri, 61 anni, origini svizzere e residente ad Albavilla, accusato di truffa aggravata nei confronti del fratello, affetto da una grave disabilità: un uomo di 58 anni residente a Berna. L’imputato avrebbe spinto il fratello a credere che avrebbe ricevuto dalla madre una donazione importante in denaro contante, oro, quadri e proprietà immobiliari in Italia, per la quale tuttavia era necessario predisporre atti notarili, affinché il passaggio delle proprietà avvenisse in modo regolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

