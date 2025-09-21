Trovati due ordigni bellici inesplosi in un cantiere fotovoltaico | FOTO

Casertanews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2025 in località Guarino, a Castel Volturno, dove sono stati rinvenuti due ordigni bellici inesplosi, probabilmente risalenti alla Seconda guerra mondiale.La scoperta è avvenuta durante i lavori di bonifica dei terreni destinati alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

