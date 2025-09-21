Trovati due ordigni bellici inesplosi in un cantiere fotovoltaico | FOTO
Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2025 in località Guarino, a Castel Volturno, dove sono stati rinvenuti due ordigni bellici inesplosi, probabilmente risalenti alla Seconda guerra mondiale.La scoperta è avvenuta durante i lavori di bonifica dei terreni destinati alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Trovati cinque ordigni bellici al lago: scatta l'evacuazione
Trovati cinque ordigni bellici nel lago: tutta la zona evacuata
Trovati nuovi ordigni bellici in provincia di Chieti: si attende l'intervento degli artificieri
Castelvenere, arrestato uomo per possesso di ordigni esplosivi artigianali trovati in un garage. Intervento degli artificieri
Ordigni bellici ritrovati allo Stelvio Ieri il sopralluogo, al via la bonifica La ricognizione all'altezza della seconda e della quarta Cantoniera della statale dello Stelvio, a Bormio, è stata effettuata, ieri mattina dai militari del Genio guastatori di Cremona dell'Esercit
Castel Volturno, scoperti due ordigni bellici inesplosi in un cantiere fotovoltaico - Un operaio impegnato nella bonifica di un terreno in località Guarino, a Castel Volturno, si è imbattuto in due ordigni bellici
Nettuno: forte esplosione di un ordigno bellico. Brillamento programmato. - Previsto brillamento di un ordigno bellico a Nettuno giovedì 11 settembre provocherà grosso boato.