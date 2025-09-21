Troppe assenze ma giustificate il TAR cancella la bocciatura di una studentessa e richiama la scuola sul limite delle assenze
Una studentessa, frequentante la terza classe in un istituto scolastico superiore, non viene ammessa alla classe successiva a causa di numerose assenze annue. Il Consiglio di classe attribuisce la mancata promozione alla “non frequenza” dell’intero secondo quadrimestre. Tuttavia, quegli stessi giorni di mancata presenza erano stati preventivamente comunicati e giustificati da un piano terapeutico-riabilitativo prescritto dal servizio sanitario territoriale. La famiglia aveva fornito alla scuola sia la documentazione sanitaria sia un Piano Didattico Personalizzato che regolava orari e soste necessarie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
