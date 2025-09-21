Trofeo Misericordia tutti di corsa a Grignano
Prato, 21 settembre 2025 – Si è svolto a Grignano il 32° Trofeo Misericordia, con partenza e arrivo presso la Parrocchia di San Pietro. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, ha visto una buona partecipazione di podisti e camminatori. Storicamente ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, quest’anno l’evento si è presentato in una veste diversa, con partenza domenicale al mattino e percorsi ludico-motori di 5 e 11 km, adatti a tutte le età e capacità. Le foto del Trofeo Misericordia a Grignano All’arrivo, come da tradizione, i volontari hanno accolto i partecipanti con una vera e propria festa, offrendo dolci artigianali e tante altre prelibatezze, in un clima di convivialità e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trofeo - misericordia
Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino, ecco l’undicesima edizione
Trofeo Misericordia, le foto della corsa di Sesto Fiorentino
Trofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa
11° Trofeo Misericordia di Sesto Fiorentino - Sesto F.no - Firenze Foto Alessandro Parcossi Alcune foto, altre saranno pubblicate GRATUITAMENTE sul sito www.imieiscattidicorsa.it #imieiscattidicorsa - imieiscattidicorsa2016 Per visualizzare e scaricare GRA - facebook.com Vai su Facebook
Trofeo Misericordia, tutti di corsa a Grignano; Trofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa; Domenica tutti di corsa per le vie di Grignano.
Domenica tutti di corsa per le vie di Grignano - Domenica 21 settembre torna uno degli appuntamenti più colorati dell’anno. Da msn.com
In Corsa Libera, Vulpiani e Bravetti trionfano al Trofeo Irilli - Si è conclusa con grande successo la Corsa delle Tre Ville – Trofeo Fabrizio Irilli, andata in scena domenica 14 settembre a Tivoli ... Scrive latinacorriere.it