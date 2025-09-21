Trodica Diamo continuità ai risultati contro la Fermana

"Bisogna dare continuità alla vittoria di sette giorni fa a Jesi". Non fa tanti giri di parole Roberto Buratti, allenatore del Trodica, in vista del match casalingo con la Fermana. "Oltretutto – aggiunge – dobbiamo regalare la prima vittoria interna ai tifosi, di fronte abbiamo una squadra blasonata e una piazza storica, proprio per questo sarà una sfida molto stimolante". Il Trodica dovrà stare attento. "La Fermana ha grosse individualità, magari è partita in ritardo ma ha elementi in grado di fare la differenza e un allenatore che non ha bisogno di presentazioni". Il Trodica non potrà contare su Passalacqua e Pensalfini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

