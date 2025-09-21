Triple H | Vi rivelo i retroscena dietro alla recente assenza di Stephanie Vaquer

Nel post-show di WrestlePalooza, Triple H ha svelato i retroscena del recente match per il titolo femminile, spiegando i motivi della sua insolita messa in atto. Durante il suo intervento, ‘The Game’ ha affrontato diversi argomenti, tra cui il ritorno di AJ Lee sul ring e la sorpresa per Stephanie McMahon con l’annuncio della sua introduzione nella Hall of Fame. Parlando della vittoria di Stephanie Vaquer, HHH ha rivelato che la lottatrice era stata molto malata nelle settimane precedenti l’evento, un dettaglio che spiega la sua assenza televisiva e la frettolosa preparazione del match contro IYO SKY. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

