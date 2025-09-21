Trionfo di Bianchetta e Coronata via alla vendemmia di Genova
Gli antichi vitigni liguri hanno ripreso a vivere sulla collina di Morego, alle spalle del capoluogo. La raccolta tra i quarzi e le ardesie delle millenarie vigne ad anfiteatro di Villa Cambiaso.
