Triglia racconta la carriera dell' amico Brunori nel docufilm alla Festa del Cinema di Roma

21 set 2025

Dai videoclip a un documentario, attraversato dalla musica e con tanta Calabria, paesaggi, palcoscenici e sentimenti. Dario Brunori ha ufficialmente il suo biopic e lo affida all'amico Giacomo Triglia. Il regista reggino ha diretto ‘Brunori Sas - Il tempo delle noci’, docufilm che sarà presentato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: triglia - racconta

