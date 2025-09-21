Triglia racconta la carriera dell' amico Brunori nel docufilm alla Festa del Cinema di Roma
Dai videoclip a un documentario, attraversato dalla musica e con tanta Calabria, paesaggi, palcoscenici e sentimenti. Dario Brunori ha ufficialmente il suo biopic e lo affida all'amico Giacomo Triglia. Il regista reggino ha diretto ‘Brunori Sas - Il tempo delle noci’, docufilm che sarà presentato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
