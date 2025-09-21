. La riflessione del giornalista. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista di lungo corso, ha analizzato l’attuale momento dell’ Inter guidata da Cristian Chivu, il panorama europeo e le ambizioni individuali dei top player. Secondo Trevisani, il successo ottenuto dai nerazzurri contro l’ Ajax in Champions League non rappresenta una svolta definitiva, poiché la crisi della squadra sembrava più legata ai risultati che al gioco. Nonostante le difficoltà iniziali in campionato, i progressi sul piano tecnico e tattico sono evidenti, e la vittoria europea serve più come conferma delle qualità della squadra che come vero punto di svolta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani frena sull’Inter: «Quella con l’Ajax non è la vittoria della svolta, vi spiego perché»