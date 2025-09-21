Trentino 10 cose da fare e vedere prima e dopo il Wired Next Fest 2025
Dal foliage dei boschi ai borghi caratteristici, passando per le stelle e la musica con lo scenario delle Dolomiti: tutto quello che c'è da fare in autunno in Trentino. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: trentino - cose
STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE Strike é il contest, giunto alla decima edizione, nato per valorizzare i giovani attivi nella propria comunità, coraggiosi e determinati. Hai tra i 18 e i 35 anni, vivi in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombar - facebook.com Vai su Facebook
10 cose da fare in Trentino prima e dopo il Next Fest 2025; 10 cose da fare in Trentino quando piove; Val di Fassa, cosa fare d’inverno.
Wired Next Fest in Trentino, tutte le cose che puoi fare - Incontri, grandi, ospiti, workshop, exhibit e area kids: questo e molto altro al Wired Next Fest di Rovereto dal 27 al 29 settembre. Si legge su wired.it
Alto Adige, 10 cose da fare in inverno a Vipiteno - Sciare sulle piste della modernissima ski area del Monte Cavallo, raggiungibile direttamente dalla città con gli impianti. Secondo quotidiano.net