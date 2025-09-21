Trentacinque anni senza il giudice Rosario Livatino il ricordo del presidente Mattarella e della premier Meloni
Trentacinque anni fa, il 21 settembre 1990, la mafia uccideva il giudice Rosario Livatino sul viadotto Gasena, lungo la strada che da Canicattì porta ad Agrigento. Magistrato integerrimo e coraggioso, impegnato nella lotta all'illegalità, visse la professione come autentica vocazione al servizio del bene comune. Dotato di grande riservatezza, non rilasciò mai interviste né cercò visibilità mediatica e condusse indagini decisive sulla criminalità organizzata agrigentina fino al giorno del suo assassinio, a soli 38 anni, da parte di un commando mafioso mentre si recava, senza scorta, in tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
