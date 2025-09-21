Il 21 settembre 1990 veniva assassinato sulla statale Caltanissetta-Agrigento il giudice Rosario Livatino, ucciso da un commando mafioso mentre si recava al tribunale di Agrigento. Aveva 37 anni e da pochi ne era entrato in magistratura, distinguendosi per rigore, sobrietà e indipendenza. La sua figura, per lungo tempo meno conosciuta rispetto ad altri magistrati caduti per mano della criminalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”