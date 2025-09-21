Trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino il giudice ragazzino
Il 21 settembre 1990 veniva assassinato sulla statale Caltanissetta-Agrigento il giudice Rosario Livatino, ucciso da un commando mafioso mentre si recava al tribunale di Agrigento. Aveva 37 anni e da pochi ne era entrato in magistratura, distinguendosi per rigore, sobrietà e indipendenza. La sua figura, per lungo tempo meno conosciuta rispetto ad altri magistrati caduti per mano della criminalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: trentacinque - anni
Ghost usciva trentacinque anni fa, un melodramma furbo e potente che riesce ancora a spezzarci il cuore
Masini, colonna sonora di tante vite. Trentacinque anni di canzoni
A trentacinque anni dall’omicidio: il ricordo di Domenico Catalano: vittima innocente di ‘ndrangheta
Trentacinque anni fa l'omicidio di Rosario Livatino, il giudice 'ragazzino'. Il magistrato fu ucciso dalla mafia ad Agrigento il 21 settembre 1990. Ricordato al Giubileo della giustizia, l'omaggio della Treccani. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trentacinque anni fa l'omicidio di Rosario Livatino, il giudice 'ragazzino'. Il magistrato fu ucciso dalla mafia ad Agrigento il 21 settembre 1990. Ricordato al Giubileo della giustizia, l'omaggio della Treccani #ANSA - X Vai su X
Trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” - Agrigento il giudice Rosario Livatino , ucciso da un commando mafioso mentre si recava al ... Riporta gazzettadelsud.it