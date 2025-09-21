Trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino il giudice ragazzino

Feedpress.me | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 settembre 1990 veniva assassinato sulla statale Caltanissetta-Agrigento il giudice Rosario Livatino, ucciso da un commando mafioso mentre si recava al tribunale di Agrigento. Aveva 37 anni e da pochi ne era entrato in magistratura, distinguendosi per rigore, sobrietà e indipendenza. La sua figura, per lungo tempo meno conosciuta rispetto ad altri magistrati caduti per mano della criminalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

trentacinque anni fa l8217omicidio di rosario livatino il giudice ragazzino

© Feedpress.me - Trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”

In questa notizia si parla di: trentacinque - anni

Ghost usciva trentacinque anni fa, un melodramma furbo e potente che riesce ancora a spezzarci il cuore

Masini, colonna sonora di tante vite. Trentacinque anni di canzoni

A trentacinque anni dall’omicidio: il ricordo di Domenico Catalano: vittima innocente di ‘ndrangheta

trentacinque anni fa l8217omicidioTrentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” - Agrigento il giudice Rosario Livatino , ucciso da un commando mafioso mentre si recava al ... Riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Trentacinque Anni Fa L8217omicidio