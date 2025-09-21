Trentacinque anni fa l' assassinio di Rosario Livatino il ricordo di Mattarella e Meloni

Era il 21 settembre del 1990 quando il giudice Rosario Livatino, 38 anni, magistrato impegnato nella lotta alla criminalità agrigentina, venne ucciso da un commando mafioso sul viadotto Gasena, tra Agrigento e Caltanissetta, mentre si recava al lavoro, senza scorta. “È un anniversario che interpella, con forza, le coscienze di quanti hanno a cuore la difesa della nostra convivenza civile. Autentico testimone dei valori della Repubblica, il giudice Livatino ha, senza esitazioni, speso la propria vita per affermare i principi dello Stato di diritto contro la cultura della violenza e della sopraffazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

