Trentacinque anni dall' omicidio del giudice Livatino la premier Giorgia Meloni | Proseguire nella lotta contro ogni forma di mafia
''Ho sempre creduto che raccontare alle giovani generazioni il sacrificio di chi ha messo legalità e giustizia davanti alla propria vita, non sia solo un dovere e un modo per onorarne la memoria ma anche per proseguire nell’impegno che questi eroi hanno intrapreso senza paura. Il giudice Rosario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Trentacinque anni fa l’omicidio di Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” - Agrigento il giudice Rosario Livatino , ucciso da un commando mafioso mentre si recava al ... Secondo msn.com
Rosario Livatino tra Diritto e Fede, Treccani celebra il giudice ucciso dalla mafia e proclamato beato - A trentacinque anni dall’omicidio per mano mafiosa, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in collaborazione con la Regione Siciliana, dedica un’opera alla figura di Rosario Angelo Livatino, ... Segnala ilfattonisseno.it