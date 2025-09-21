Dalle ore 21 di domenica 21 alle ore 21 di lunedì 22 settembre è indetto uno sciopero nazionale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni”, è la comunicazione di Trenitalia. “Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21”. Servizi garantiti: consultazione sul sito Trenitalia e su trenitalia.com così come per l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. L'articolo Treni: sciopero da stasera Per ventiquattro ore proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

