Travaglio su Nove | Cosa può fare Meloni domattina per Gaza? Smettere di vendere armi a Israele

“Cosa potrebbe fare Giorgia Meloni da domattina? Siamo il terzo fornitore di armi a Israele, quindi potrebbe smetterla “. Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi in onda il sabato su Nove. “Non ce lo impone nessun trattato europeo, Nato, nessun impegno di nessun genere – ha spiegato il giornalista – Abbiamo dei contratti, decidiamo che non sono più validi perché sta succedendo qualcosa di talmente mostruoso che non giustifica nemmeno il rispetto di contratti precedentemente stilati – ha detto ancora – Del resto stiamo violando il diritto internazionale, il diritto economico-finanziario tenendo congelati centinaia di miliardi di beni di signori russi che non abbiamo mai dimostrato essere complici della guerra di Putin in Ucraina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio su Nove: “Cosa può fare Meloni domattina per Gaza? Smettere di vendere armi a Israele”

In questa notizia si parla di: travaglio - nove

Albanese su Nove: “Trattata quasi come Bin Laden, non posso aprire un conto in banca”. Travaglio: “È cittadina Italiana ma Mattarella non ha detto una parola”

#AccordieDisaccordi riparte con #EnzoIacchetti Luca Sommi torna sul #Nove con il talk d'attualità insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di stasera, sabato 20 settembre 2025 - X Vai su X

Marco Travaglio. . 'Accordi & Disaccordi' torna Sabato 20 Settembre in prima serata su NOVE. Con Luca Sommi e Andrea Scanzi. #Siateci #AccordiEDisaccordi - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Travaglio sul Nove: “Discutere di genocidio è importante per gli storici, io preferisco pensare a cosa fare dopo: non c’è un piano” - "Sentire parlare I perfetti sconosciuti di Fratelli d'Italia di interferenze per i palinsesti Rai da parte della Floridia farebbe ridere se non ci fosse in realtà da ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Travaglio sul Nove: “Attacco di Kiev ai bombardieri russi? Ecco cosa significa la risposta militare di Putin” - Kiev, e altre zone dell'Ucraina, sono finite nella notte nel mirino di un massiccio attacco con droni e missili. Da ilfattoquotidiano.it