Trattato ONU sull’alto mare | dal 2026 nuove regole per proteggere gli oceani

Dopo più di due decenni di negoziati, il trattato delle Nazioni Unite per la tutela dell’alto mare entrerà ufficialmente in vigore il 17 gennaio 2026. Si tratta di un risultato considerato storico, raggiunto dopo che Marocco e Sierra Leone hanno depositato le loro ratifiche, portando il totale dei Paesi firmatari oltre la soglia minima di 60 necessaria per rendere l’accordo legalmente vincolante. Il testo del trattato era stato approvato già nel 2023, ma come accade per gli accordi multilaterali internazionali, la sua efficacia dipendeva dal numero di Stati disposti a ratificarlo. Ora, con l’avvio del conto alla rovescia di 120 giorni previsto dal regolamento, l’accordo è destinato a produrre effetti concreti nei Paesi aderenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

