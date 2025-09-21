Trasporti Minasi | Calabria prima regione per investimenti complessivi del Mit

La Calabria è la prima regione per investimenti complessivi del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, davanti a Piemonte, Lombardia, Sicilia, Campania e Lazio. A dirlo è la parlamentare reggina Tilde Minasi (Lega), componente della commissione lavori pubblici e infrastrutture del Senato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: trasporti - minasi

Infrastrutture e trasporti, Minasi: "Falcomatà è disinformato e diffonde fake news"

Alta Velocità e grandi opere, Minasi: «Calabria prima regione per investimenti ferroviari» https://quicosenza.it/news/calabria/alta-velocita-e-grandi-opere-minasi-calabria-prima-regione-per-investimenti-ferroviari… via @quicosenza - X Vai su X

Trasporti, Minasi: Calabria prima regione per investimenti complessivi del Mit; Calabria prima in Italia negli investimenti ferroviari: 34,5 miliardi di euro per rilanciare il territorio; Ferrovie, 34 miliardi alla Calabria: prima in Italia per investimenti · CosenzaChannel.it.

Report MIT, Minasi: ‘Calabria leader di risorse. Avanti con Alta Velocità e Ponte’ - Sono numeri – afferma – che dicono una cosa semplice: la Calabria è dentro la strategia, non ai margini. Come scrive citynow.it

Trasporti, Minasi: “Calabria al centro dei finanziamenti del MIT, avanti con alta velocità e Ponte” - “Quasi 300 miliardi per far muovere l’Italia su ferro tra 2026 e 2033: è la fotografia che emerge dal report del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Riporta strettoweb.com