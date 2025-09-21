Trasformare la tempesta Trump in occasione per rilanciare l’Europa I consigli di Ecfr
Un nuovo policy brief, “ Ride the wave: Europe’s big, beautiful plan for Trumponomics ”, pubblicato dall’European Council on Foreign Relations Ecfr), delinea i contorni di una possibile strategia geoeconomica europea nei confronti della seconda amministrazione Trump. A otto mesi dall’inizio del secondo mandato del presidente statunitense Donald Trump, l’Europa fatica ancora a elaborare una risposta coerente alle politiche geoeconomiche americane nei campi del commercio, degli investimenti e della finanza. L’amministrazione Trump ha imposto dazi sulla quasi totalità delle importazioni dagli Stati membri, sta valutando pressioni sugli investitori per costringerli a scegliere tra Stati Uniti e Cina e potrebbe presto tentare di forzare una svalutazione del dollaro. 🔗 Leggi su Formiche.net
