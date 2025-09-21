Aumentano sempre più le polemiche dopo il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campani in occasione del big match tra Milan e Napoli. Di seguito l’ennesimo comunicato da parte dei gruppo organizzati. Come spesso accade, anche questa volta i tifosi del Napoli son stati costretti a fare i conti con una spiacevole notizia. Quest’ultima, riguarda il big match in programma domenica 28 settembre tra Milan e Napoli a San Siro. All’interno della Scala del Calcio, però, non potranno essere presenti tifosi residenti in Campania. Il divieto di trasferta, infatti, ha scatenato moltissime polemiche che non si sono affatto placate nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Trasferta vietata a Milano, i tifosi non ci stanno: "Risiedere in Campania non è una colpa": il comunicato è chiaro!