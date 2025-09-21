Tramonto al faro bianco di Otranto

Lecceprima.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OTRANTO - Lo scatto di un nostro lettore, Antonio Langella, dal faro di Otranto al momento del tramonto.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tramonto - faro

Tramonto al faro bianco di Otranto”.

Cerca Video su questo argomento: Tramonto Faro Bianco Otranto