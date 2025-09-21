Tragedia sul Monte Penna sgomento per la scomparsa di Daniele Perini

Non ce l'ha fatta l'escursionista di 25 anni che sabato 20 settembre è precipitato in un dirupo di oltre cinquanta metri, sul Monte Penna, nel comune di Tornolo, in provincia di Parma. Il suo corpo è stato recuperato dalle squadre del Soccorso alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione Monte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Tragedia sul Monte Penna, 25enne muore dopo una caduta di 50 metri in un dirupo

Auto contro camion, due morti: tragedia a Monte Marenzo

Tragedia a Monte Marenzo, resta grave la figlia. Disposta l’autopsia per il padre

Tragedia sul Monte Penna, sgomento per la scomparsa di Daniele Perini.

Dramma sul monte Penna, giovane fungaiolo cade in un crepaccio di 100 metri e muore

Tragedia sul Monte Penna: fungaiolo cade in un crepaccio e muore