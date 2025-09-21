Tragedia sul Monte Penna sgomento per la scomparsa di Daniele Perini

Non ce l'ha fatta l'escursionista di 25 anni che sabato 20 settembre è precipitato in un dirupo di oltre cinquanta metri, sul Monte Penna, nel comune di Tornolo, in provincia di Parma. Il suo corpo è stato recuperato dalle squadre del Soccorso alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione Monte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Tragedia sul Monte Penna, sgomento per la scomparsa di Daniele Perini.

