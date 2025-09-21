Tragedia sul lavoro a Marcianise la Procura indaga per omicidio colposo plurimo | chi sono le vittime

Omicidio colposo plurimo, è l’ipotesi di reato della Procura di Santa Maria Capua Vetere che indaga sulla morte dei tre lavoratori nell’azienda di stoccaggio rifiuti a Marcianise. Le tre vittime sono il titolare dell’azienda Pasquale De Vita, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ciro Minopoli e l’operaio Antonio Donadeo. Sono morti nell’onda d’urto provocata dall’esplosione di un silos di oli esausti, nel quale stavano effettuando la manutenzione. (Ansa Foto) – notizie.com È il momento di capire cosa è realmente accaduto nell’ azienda di stoccaggio rifiuti Ecopartenope a Marcianise, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Tragedia sul lavoro a Marcianise, la Procura indaga per omicidio colposo plurimo: chi sono le vittime

In questa notizia si parla di: tragedia - lavoro

Ennesima tragedia sul posto di lavoro: operaio muore per un malore mentre lavora sulla ferrovia

Roma, tragedia sul lavoro a Ponte Lungo: muore operaio 61enne

Un altro morto su lavoro. Operaio di 48 anni si accascia sotto al sole: "Una tragedia immane"

Tragedia in strada ad Andria. Un rider 18enne è morto travolto da un’auto mentre era impegnato a consegnare cibo da asporto durante un turno di lavoro in centro città. - facebook.com Vai su Facebook

Ennesima tragedia del lavoro, a #Marcianise in provincia di #Caserta morti tre operai, due sono feriti ? di Gabriele Manzo - X Vai su X

Pasquale, Ciro e Antonio morti nell'esplosione all'azienda di rifiuti: indagini sui protocolli di sicurezza; Esplosione in un’azienda rifiuti nel casertano: 3 morti a Marcianise, si cerca un disperso; Tre morti nell'esplosione all'Ecopartenope: Un’altra strage degli innocenti sul posto di lavoro.

Tragedia sul lavoro a Marcianise, la Procura indaga per omicidio colposo plurimo: chi sono le vittime - La Procura apre un'inchiesta per omicidio colposo plurimo sulla morte dei tre lavoratori a Marcianise. Lo riporta notizie.com

TRAGEDIA MARCIANISE - Sgambati (Uil Campania), 'ora omicidio colposo su lavoro e procura speciale’ - "Noi continueremo a insistere su due cose di fondo e che abbiamo portato avanti in questi anni: il riconoscimento dell'omicidio colposo sul lavoro e la necessit ... Segnala casertafocus.net