Tragedia nel Lecchese morte due 21enni travolte da un' auto

AGI - Tragedia nella serata di sabato a Brivio, in provincia di Lecco, dove intorno alle 22 due ragazze di 21 anni sono state travolte e uccise da un'auto mentre camminavano sul ciglio della strada per raggiungere la festa del paese, dove era in corso un concerto. Secondo quanto riferiscono le edizioni online di alcuni media locali, le due vittime e una coetanea sopravvissuta all'incidente avevano appena parcheggiato e stavano camminando lungo la provinciale per raggiungere la festa quando sono state travolte dall'auto, guidata da un 34enne. Le due 21enni sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tragedia nel Lecchese, morte due 21enni travolte da un'auto

In questa notizia si parla di: tragedia - lecchese

FUORI PROVINCIA - Tragedia alle porte del Lecchese. ? - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia sulla Lecce-Gallipoli, maxi schianto tra moto: muore centauro 36enne. Altri 7 feriti - X Vai su X

Tragedia nel Lecchese, morte due 21enni travolte da un'auto; Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese; Brivio (Lecco), due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un'auto.

Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto ... Come scrive tg24.sky.it

Morte due amiche di 21 anni, investite e uccise da un'auto a Brivio: andavano alla festa del paese - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Segnala ilmessaggero.it