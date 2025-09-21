Tragedia nel Lecchese due ventunenni travolte e uccise mentre andavano a una festa Preso l' autista

Tragedia nella serata di sabato a Brivio, in provincia di Lecco, dove intorno alle 22 tre ragazze di 21 anni sono state investite da un’auto mentre camminavano sul ciglio della strada per raggiungere la festa del paese. Due di loro, Milena Marangon e Giorgia Caglian i, sono morte sul colpo, mentre una coetanea residente in un centro della Brianza lecchese è sopravvissuta ma in stato di forte shock.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

