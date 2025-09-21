Tragedia nei boschi di Carrù mira per sparare al cinghiale ma uccide l'amico | la vittima è Daniele Barolo

Un cacciatore al posto di uccidere un cinghiale avrebbe sbagliato mira e ha ucciso l'amico che era con lui. La vittima si chiama Daniele Barolo. La tragedia è avvenuta nei boschi di Carrù, in Piemonte, nella giornata di oggi 21 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

