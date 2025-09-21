Tragedia in montagna | muore scalatore 36enne a San Martino di Castrozza

Tragedia sulle Dolomiti: Riccardo De Anna, 36 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre scalava la Torre meridionale delle Torri di Neva, lungo la Via dei Pacifici. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è precipitato per circa ottanta metri. Il compagno di cordata ha immediatamente lanciato l’allarme e il corpo è stato recuperato dai soccorsi e trasferito al Rifugio Boz. Originario di Montebelluna, Riccardo De Anna viveva nella frazione di Contea insieme alla madre, dopo un periodo lontano da casa. Professionista nel campo della fisioterapia e massaggiatore, esercitava la sua attività tra Montebelluna e Castelfranco Veneto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia in montagna: muore scalatore 36enne a San Martino di Castrozza

