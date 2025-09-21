Tragedia in Italia si lancia dal monte e non torna più Ore dopo la terribile scoperta

Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala, in provincia di Trento, è morto nella tarda mattinata di domenica 21 settembre dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Mezza, una vetta che si erge maestosa sopra Ospedaletto, nella bassa Valsugana. La tragedia si è consumata nel silenzio delle montagne, lasciando dietro di sé una scia di dolore e domande. L’uomo, esperto di questo sport estremo, aveva affrontato l’ascesa con la compagna, ignaro del fato che lo attendeva. La mancata attesa e l’allarme. L’escursione era iniziata come molte altre, con la condivisione di una passione e la preparazione del volo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

