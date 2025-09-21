Tragedia di Brivio chi erano le due ragazze morte | arrestato l’investitore
ABBONATI A DAYITALIANEWS Identità delle vittime e sopravvissuta sotto shock. Due giovani donne, entrambe di 21 anni, sono state travolte e uccise da un’auto nella tarda serata di ieri, 20 settembre, a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza ragazza di 20 anni è riuscita a sfuggire alla tragedia, ma è stata trovata sotto choc dai soccorritori. Le vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe residenti nella zona, mentre la giovane sopravvissuta proviene da un centro vicino della Brianza lecchese. Arresto dell’automobilista e dinamica dell’incidente. Il conducente, un trentenne di origini straniere, è stato arrestato dopo i primi accertamenti sul suo stato psicofisico al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: tragedia - brivio
Tragedia sul lavoro: muore Andrea Civillini, operaio di Brivio
Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa
Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa
#NEWS - Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto a #Brivio, in provincia di #Lecco. Stavano andando alla festa del paese. Una terza, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Le generalità delle vittime ancora non sono state comunicate. In - X Vai su X
Tragedia a Brivio ( #Lecco ): Due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone #Brivio (LC), 21 settembre 2025 – Una serata di festa si è trasformata in tragedia. Due ragazze di 21 anni hanno perso la vita sabato sera, travolte da un furgone mentre cam - facebook.com Vai su Facebook
Chi erano le due 21enni falciate sul ciglio della strada: la dinamica dell'incidente mortale; Ragazze travolte e uccise a Brivio, arrestato l'investitore; Due ragazze travolte e uccise a Brivio, illesa una terza amica nell'incidente: arrestato il conducente.
Tragedia nella notte a Brivio: morte due ragazze giovanissime travolte da un'auto - Tragedia a Brivio, in provincia di Lecco: due ragazze, di 20 e 21 anni, sono morte travolte da un'auto. Riporta notizie.it
Tragedia della strada a Brivio: morte investite due ragazze di soli 21 anni - Il terribile incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 22 di sabato sera 20 settembr ... Secondo leccotoday.it