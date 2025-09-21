Tragedia di Brivio chi erano le due ragazze morte | arrestato l’investitore

ABBONATI A DAYITALIANEWS Identità delle vittime e sopravvissuta sotto shock. Due giovani donne, entrambe di 21 anni, sono state travolte e uccise da un’auto nella tarda serata di ieri, 20 settembre, a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza ragazza di 20 anni è riuscita a sfuggire alla tragedia, ma è stata trovata sotto choc dai soccorritori. Le vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe residenti nella zona, mentre la giovane sopravvissuta proviene da un centro vicino della Brianza lecchese. Arresto dell’automobilista e dinamica dell’incidente. Il conducente, un trentenne di origini straniere, è stato arrestato dopo i primi accertamenti sul suo stato psicofisico al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

